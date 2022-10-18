Два истребителя НАТО пролетели вблизи Крыма Flightradar: два истребителя ВВС Великобритании пролетели вблизи Крыма

Фото: gFabian Sommer/dpa/Global Look Press

Два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon НАТО с позывными PSYCHO 61 и PSYCHO 62 замечены недалеко от Крыма, следует из данных портала Flightradar. 18 октября они вылетели с королевской военной авиабазы Акротири на острове Кипр, в районе 13:00 мск оказались в воздушном пространстве Румынии, затем вблизи Одесской области, а после направились в сторону Крыма.

Они приблизились к полуострову на расстояние порядка 200 километров.

Далее экипажи, предположительно, выключили радиоответчики. По данным сервиса, они сопровождали стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W River Joint британских ВВС с позывным RRR7218. Воздушное судно начало свой маршрут от Северного моря и, сделав круг над прибрежной частью Румынии, проследовало в акваторию Черного моря.

Накануне стало известно, что в НАТО стартовали плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). В них принимают участие 14 стран, задействовано около 60 самолетов. Учения пройдут с 17 по 30 октября. В Альянсе заявили, что маневры будут проводиться над северо-западом Европы — в воздушном пространстве Бельгии, Великобритании, и над Северным морем. Сообщается, что боевое оружие задействовано не будет.