Минздрав Украины предупредил о возможной вспышке туберкулёза

https://static.news.ru/photo/b3973b9c-8a48-11ea-ba1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Если объёмы финансирования медицинских учреждений не изменятся, то в ближайшее время на украинской территории может произойти вспышка туберкулёза. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

Сейчас у нас дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%. Последствия будут таковы: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей, — цитирует его RNS.

Степанов также отметил, что собирается внедрить новые механизмы финансирования учреждений, специализирующихся на лечении туберкулеза. Как напомнил министр, в Одесской области в 2017-2019 годах противотуберкулезная служба региона была реформирована.

В этот период несколько больниц, санаторий, диспансер и районные отделения объединили в Одесский областной центр значимых болезней. Именно это позволило сэкономить средства и увеличить показатель выздоровевших пациентов.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные обнаружили эффективный способ лечения туберкулёза.