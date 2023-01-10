Минюст Украины подал иск об изъятии активов Дерипаски Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд об изъятии активов бизнесмена Дерипаски

Фото: Igor Russak/Global Look Press

Олег Дерипаска

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд страны об изъятии и передаче в собственность государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски, говорится в сообщении на странице ведомства. По данным украинского ведомства, бизнесмен владеет Военно-промышленной компанией, контролирующей российские предприятия по производству бронетехники.

Минюст подал иск о применении санкций по взысканию активов Олега Дерипаски в доход государства. Собрана достаточная доказательная база для обращения к Высший антикоррупционный суд относительно взыскания его активов, — отметили в ведомстве.

По информации министерства юстиции, Дерипаске через группы дочерних компаний принадлежит ряд активов на Украине. Это ООО «Николаевский глиноземный завод», ООО «Глуховский карьер кварцитов», частные акционерные общества «Хустский карьер» и «Ежелевский карьер», ООО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» и другие предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении дополнительных санкций против экс-главы государства Виктора Януковича, бизнесмена Дерипаски, его украинского коллеги Сергея Курченко, а также бывшего министра обороны страны Павла Лебедева. Рестрикции позволят Киеву заблокировать активы вышеуказанных лиц сроком на 10 лет.