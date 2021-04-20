Минпромторг Чехии оценил исключение РФ из тендера по АЭС «Дукованы»

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Глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек выступил за нормализацию отношений с РФ. По его словам, взаимная высылка дипломатов из республики и России — довольно значительные меры.

То, что мы исключили Росатом из числа участников тендера по АЭС «Дукованы» — достаточно резкий ответ. Нехорошо, если мы будем соревноваться в том, кто примет больше мер, — добавил чиновник европейской страны.

Он призвал защитить торговые связи с РФ, так как в Чехии «тысячи фирм», сотрудничающих с Россией. По его мнению, разрыв контрактов угрожает серьёзными потерями.

Планируется, что новый энергоблок АЭС «Дукованы» начнут строить в 2029 году, а завершать строительство собираются в 2036 году. На проект выделено около €6 млрд (около $7,1 млрд). Победителя тендера определят не позднее 2024 года.

Накануне исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что Прага отказывается от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Гамачек отмечал, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.