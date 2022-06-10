Минобороны РФ сообщило об уничтожении авиатехники ВСУ на аэродроме Днепр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой истребитель Су-30

Минобороны России сообщило об уничтожении авиационной техники ВСУ на военном аэродроме Днепр, сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. Также отмечается, что в районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ. В результате ударов артиллерии уничтожено более 350 военных, семь единиц бронетехники и две установки РСЗО «Град»,

Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины, — сказано в сообщении.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления, 27 районов сосредоточения сил и техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи РСЗО в районах Соледара и Прасковиевки, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового и Лоскутовки.

В районе Долгенького Харьковской области сбит самолет Су-25, а в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области — самолет МиГ-29. В районах населенных пунктов Лозовая, Глубокое, Борозенское, Невское и Попасная уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районах Попасная, Ледовка и Калиново перехвачены четыре ракеты комплекса «Точка-У», в районах Малая Камышеваха, Нижнее Купье и Яковлевка перехвачены три снаряда РСЗО «Ураган».

Ранее Минобороны России раскрыло потери ВСУ при взятии Святогорска. По данным российского военного ведомства, в ходе установления контроля ВС РФ над городом были ликвидированы около 300 бойцов ВСУ, а также шесть танков и 15 бронемашин, 36 артиллерийских установок и четыре РСЗО «Град».