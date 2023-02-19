Министру обороны Британии грозит отставка из-за претензий генерала Daily Mail: глава генштаба Британии пригрозил отставкой из-за сокращения финансирования обороны

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Приближенные главнокомандующего британской армией генерала сэра Патрика Сандерса говорят, что он может уйти в отставку в знак протеста, если запланированные сокращения обороны не будут отменены, пишет Daily Mail. Это серьезно может повлиять на положение министра обороны Бена Уоллеса. Высокопоставленные чиновники в Министерстве обороны опасаются, что Сандерс может сделать это, если казначейство не возьмет на себя твердое обязательство увеличить расходы на оборону. Друг и бывший коллега генерала анонимно рассказал изданию, что Сандерса возмущает, как его армия терпит лишения на фоне дотаций ВВС и флоту.

Пэдди не из тех, кто начинает стучать по столу и угрожать уйти, но он провел черту и сказал себе: «Это слишком и не может так дальше продолжаться». И об этом знает Бен Уоллес. Трудно вспомнить, когда армия была в худшем состоянии. Набор персонала сокращается, проблемы с жильем и низкая заработная плата подрывают моральный дух, и широко распространено мнение, что армия является бедным родственником трех видов вооруженных сил и значительно пострадала, в то время как Королевские ВВС и Королевский флот процветали, — заявил собеседник издания.

Генерал недавно предупредил, что поставки военной помощи на Украину ослабили армию Соединенного Королевства и что «три десятилетия сокращения инвестиций» привели к тому, что войска вынуждены работать с устаревшим оборудованием. Он сказал, что решения о сокращении в армии были «извращенными» и что оборонная мощь должна расти.

Как пишет издание, уход Сандерса может стать ударом для Бена Уоллеса, который может быть вынужден уйти в отставку, если один из его начальников служб уйдет в отставку.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов поддержать страны, которые готовы передать Киеву истребители. Он при этом не уточнил, означает ли это, что власти страны готовы передать Киеву ранее запрошенные боевые самолеты. Глава британского правительства отметил, что страна уже «лидирует» в обучении украинских пилотов управлению истребителями.