Министр обороны Германии призвал показать России обороноспособность страны

https://static.news.ru/photo/67c3d67e-c79e-11ea-b85d-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейцы поставлены перед вопросом о том, что они готовы сделать для своего образа жизни и ценностей, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её словам, страна должна показать России свою обороноспособность.

После окончания холодной войны долгое время государство было окружено друзьями. Однако сейчас появляются такие ситуации, как конфликт США и Китая.

Российское руководство отстаивает свои интересы — какие бы исторические истоки они не имели — очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах пренебрегает правом других стран на самоопределение, что несовместимо с нашим послевоенным порядком и нашими ценностями, — отметила она, говоря о том, как присоединение Крыма к России повлияло на мир.

ФРГ необходимо разумное соседство с РФ, однако притязаниям Кремля нужно противопоставить позицию, которая заявит об обороноспособности страны и готовности защитить себя.

Если мы хотим заявлять о себе как о европейцах, мы можем сделать это только вместе. Это ожидается от руководства Германии, и не только как от экономической державы. Речь идёт о коллективной обороне <...> в конце концов, о том, хотим ли мы активно формировать глобальный порядок, — сказала она в интервью Zeit.

Ранее NEWS.ru писал, что молодёжный форум «Потсдамские встречи» — традиционный формат общения политиков России и Германии — прошёл под влиянием заявлений госсекретаря США Майка Помпео, касающихся судьбы важного для двух стран проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако вместо того, чтобы обсуждать возможное сотрудничество, стороны обменивались обидами и претензиями друг к другу, которых у Москвы и Берлина накопилось немало.