МИД Украины оценил слова Саакашвили о нелегитимности властей Грузии

https://static.news.ru/photo/921c2110-c2d0-11ea-ad0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/Global Look Press

Глава исполкома украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили, заявивший о нелегитимности грузинских властей, высказал свою позицию. Она не являются официальное позицией Киева, заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Саакашвили написал в Facebook, что не признаёт легитимность грузинского правительства. Он подчеркнул что будет «на передней линии» в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября. После этого Тбилиси потребовал от Киева разъяснений.

Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства. В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства, — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В 2014 году Саакашвили поддержал Евромайдан. Позже пятый президент Украины Пётр Порошенко назначил бывшего грузинского лидера председателем Одесской областной государственной администрации, главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, своим советником, председателем Совещательного международного совета реформ Украины. Решением Порошенко Саакашвили было даровано гражданство Украины, что стало причиной его отказа от гражданства Грузии.

В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017-м указом Порошенко был лишён гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован.

После депортации проживал в Нидерландах (его жена — подданная королевства). 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день тот прилетел в Киев. В апреле Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Как информировал NEWS.ru, Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Однако лидер Украины Владимир Зеленский придумал для него новую должность.