МИД РФ отреагировал на высказывание латвийского премьера об СССР

https://static.news.ru/photo/6ec024ea-b71e-11ea-bb48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба российского МИД заявила, что высказывания премьера Латвии Кришьяниса Кариньша о дискриминации во время «советской оккупации» не подтверждены реальными фактами.

Подобные измышления не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте пропагандистских трюков, причём невысокого качества, — цитирует сообщение дипведомства RT.

Ранее латвийский политик подчеркнул, что латыши «прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев», так как подверглись дискриминации во времена СССР.

А уровень доходов на душу населения в Латвийской ССР был одним из самых высоких по Союзу. Многие из них даже не могли представить, что в один миг окажутся в чужой стране в качестве «неграждан», — добавили в МИД.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поставил под сомнение патриотизм жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая. По его словам, в стране после Победы одна оккупационная власть сменила другую.

Как информировал NEWS.ru, житель Риги возмутился объявлением об обязательном ношении масок в транспорте, которое было озвучено на русском языке.