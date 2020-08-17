МИД Польши отреагировал на ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/43615284-e08a-11ea-88b8-fa163e074e61_660.jpg Марчин Пшидач Фото: MSZ/wikimedia.org

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его словам, она является непредсказуемой.

Мы находимся в ситуации очень непредсказуемой и очень динамичной. На этом этапе трудно предвидеть, в каком направлении в итоге будет продолжаться этот процесс, — цитирует Пшидача РИА Новости.

Он также добавил, что подобное происходит в Белоруссии впервые за 26 лет. Протесты начали собирать, не только студентов и оппозиционеров, но и рабочих.

Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после окончания президентских выборов. На них, по официальным данным, выиграл бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Минске вновь возникли перебои с Интернетом. Периодически перестаёт работать 4G и домашний Интернет.