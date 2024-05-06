МИД Польши оценил, сколько еще продержится Украина благодаря США МИД Польши: Украина сможет продержаться до конца года благодаря США

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины смогут продержаться в противостоянии с Россией до конца этого года благодаря новому пакету военной помощи со стороны Соединенных Штатов, такое мнение в интервью газете Politico высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Дипломат считает, что на сегодняшний день исход конфликта еще не предрешен.

Благодаря американскому пакету [военной помощи], я думаю, мы можем быть уверены, что Украина не проиграет в этом году, — заявил польский министр.

Сикорский добавил, что «войны никогда не идут в одном направлении». У них есть как подъемы, так и спады. Глава ведомства предположил, что Россия, вероятно, может столкнуться с экономическими трудностями в следующем году. Он также снова призвал задействовать замороженные активы государства для поддержки Украины до завершения конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о заявлениях лидеров западных стран, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине, назвав их бесчестными. Дипломат напомнил, что РФ вела консультации по китайской и африканской мирным инициативам, а также обсуждала предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.