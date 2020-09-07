МИД Литвы: Россия хочет присоединить Белоруссию

https://static.news.ru/photo/64acd3d4-f12c-11ea-9a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Astafyev/Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы считает, что Россия попытается как можно скорее присоединить Россию к своей территории.

Такое заявление он сделал в интервью порталу «15 min.lt». Дипломат отметил , что это происходит прямо сейчас.

Я полагаю, что [в России] сделают всё, чтобы её (Белоруссию, — NEWS.ru) быстрее присоединить каким-то образом. Во что они это завернут, посмотрим, но тут всё происходит на наших глазах, — сказал он.

Латвия, Эстония и Литва ввели санкции против 30 членов правительства Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко после начала протестов в стране. Они продолжаются с 9 августа. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы президента Белоруссии были сфальсифицированы, так как на них победил не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии считает, что Прибалтика получила команду «фас» от более матёрых государств. Так политик объяснил санкции против Минска. Лукашенко пригрозил закрыть границы под Брестом и Гродно, после чего грузы из Германии не смогут свободно попадать на Восток.