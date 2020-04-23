Меркель заявила, что жить с коронавирусом Германии придётся долго

https://static.news.ru/photo/deb39940-853b-11ea-a11b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Германия всё ещё находится в начале пандемии коронавируса, и жить с ней стране придётся долгое время, заявила канцлер Ангела Меркель.

Политик подчеркнула, что у немцев получилось выиграть время, и это удалось использовать для укрепления системы здравоохранения ФРГ.

Мы не живём в финальной фазе пандемии, всё ещё в начале, — сказала Меркель.

Она отметила, что Берлин должен быть готов вносить больше средств в бюджет Евросоюза, в который намереваются включить программу, направленную на поддержку пострадавшей от пандемии экономики.

В Германии скончались более 5000 заражённых коронавирусом, всего в стране выявлено более 148 тысяч инфицированных пациентов. В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнули важность тесной координации международных усилий в борьбе с COVID-19 при активном участии Всемирной организации здравоохранения, писал NEWS.ru.