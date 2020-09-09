Меркель вынуждают заняться поиском пропавшей в Белоруссии Колесниковой

https://static.news.ru/photo/aaf02c50-f295-11ea-adec-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Деятели культуры Германии призвали федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель вступиться за пропавшую члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову.

Мы обращаемся к вам с настоятельным призывом, чтобы вы лично — также на фоне вашего председательства в Европейском союзе — вместе с европейскими коллегами исчерпали все политические возможности, чтобы быстро выяснить местонахождение госпожи Колесниковой, гарантировать её безопасность и добиться её немедленного освобождения, — приводит Tut.by текст письма.

Авторы обращения предполагают, что Колесникова в данное время находится под стражей белорусских силовиков или спецслужб КГБ. Они обеспокоены судьбой оппозиционера, учитывая «сообщения последних недель о пытках, насилии и похищениях людей в Белоруссии».

Письмо на имя Ангелы Меркель подписали лауреат Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер, композитор Сергей Невский, писательница и журналистка Катя Петровская, а также руководители театров и музыкальных фестивалей, высокопоставленные чиновники от культуры нескольких федеральных земель, музыканты, хореографы, литераторы.

В обращении поясняется, что музыкант, куратор и арт-директор минского культурного проекта «ОК16» Мария Колесникова училась и работала в Штутгарте 12 лет, в том числе в качестве PR-менеджера известного фестиваля новой музыки ECLAT. Она руководила несколькими проектами в Штутгарте и Минске, в том числе в сотрудничестве с Гёте-Институтом.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокаты члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой до сих пор не знают, где она находится. Некоторое время назад дома у Колесниковой прошёл обыск. Неизвестные люди в гражданской одежде и масках изъяли компьютер и папки с документами. В совете призвали руководство Белоруссии немедленно освободить Колесникову, Максима Знака и ряд других оппозиционеров, а также подтвердить возможность свободного возвращения в страну Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Два дня назад КС оппозиции сообщил, что члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Колесникова, Кравцов и Родненко перестали выходить на связь. 8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.