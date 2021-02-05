Меркель пригрозила властям Белоруссии новыми санкциями

https://static.news.ru/photo/8a79efb6-685f-11eb-b8eb-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Евросоюз намерены и впредь привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии, как они уже это продемонстрировали принятием трёх санкционных пакетов.

Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС, — говорится в заявлении Меркель, размещённом на сайте бундестага.

Она ещё раз подчеркнула, что ни ФРГ, ни ЕС не признают результаты президентских выборов, прошедших в Белоруссии в августе 2020 года. По утверждению канцлера, они не были демократичными, а также «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

Как писал NEWS.ru, в числе номинантов на Нобелевскую премию мира оказались представители белорусской оппозиции — экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская, а также Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Они были номинированы «за борьбу за справедливые выборы и за создание мирной оппозиции против белорусского лидера Александра Лукашенко».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал больше 80% голосов. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Протесты в стране продолжаются до сих пор.