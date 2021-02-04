Тихановскую и Колесникову номинировали на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/72bea1f0-6701-11eb-94d7-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Zygimantas Gedvila/Global Look Press

В числе номинантов на Нобелевскую премию мира оказались представители белорусской оппозиции — экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская, а также Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Три женщины были номинированы «за борьбу за справедливые выборы и за создание мирной оппозиции против белорусского лидера Александра Лукашенко», — пишет издание Newsweek.

Журналисты отмечают, что Тихановская и Цепкало были вынуждены уехать из Белоруссии, а Колесникова находится в СИЗО.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию. Экс-кандидат на пост президента республики поблагодарила политика и заявила, что этот шаг является выражением солидарности и признанием мирной борьбы за свободу, которая идёт в Белоруссии с августа 2020 года.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал больше 80% голосов. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Протесты в стране продолжаются до сих пор.

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила, что не планирует возвращаться на родину. Этот вариант она рассмотрит только после освобождения мужа — блогера Сергея Тихановского — из тюрьмы.