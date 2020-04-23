Мэрия Мадрида отменила все праздники до ноября

Власти Мадрида на фоне ситуации с COVID-19 приняли решение отменить все праздничные мероприятия в городе до ноября. Мэрия приостановила действие контрактов на проведение праздников.
Вице-мэр испанской столицы Бегонья Вильясис объявила об этом после заседания городского правительства,
Вильясис признала, что в мэрии не знают, как долго продлится эпидемия COVID-19 в городе и сколько займёт «деэскалация». Вице-мэр подчеркнула, что праздники вернутся в Мадрид, но «не в ближайшие месяцы».
Испания занимает третье место в мире по числу погибших от коронавирусной инфекции и второе — по количеству заболевших. По состоянию на 23 апреля в стране выявлено более 213 тысяч случаев инфицирования, более 22 тысяч человек скончались от COVID-19.
В Мадриде отмечено около 60 тысяч случаев заболевания при 7,7 тысячи летальных исходов.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что испанские власти продлили общенациональный режим ЧС до 10 мая.
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