Мэрия Мадрида отменила все праздники до ноября

https://static.news.ru/photo/6f161e52-8557-11ea-9006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press

Власти Мадрида на фоне ситуации с COVID-19 приняли решение отменить все праздничные мероприятия в городе до ноября. Мэрия приостановила действие контрактов на проведение праздников.

Вице-мэр испанской столицы Бегонья Вильясис объявила об этом после заседания городского правительства, передаёт РИА Новости. Сэкономленные средства (около €4 млн) направят на социальную помощь.

Вильясис признала, что в мэрии не знают, как долго продлится эпидемия COVID-19 в городе и сколько займёт «деэскалация». Вице-мэр подчеркнула, что праздники вернутся в Мадрид, но «не в ближайшие месяцы».

Испания занимает третье место в мире по числу погибших от коронавирусной инфекции и второе — по количеству заболевших. По состоянию на 23 апреля в стране выявлено более 213 тысяч случаев инфицирования, более 22 тысяч человек скончались от COVID-19.

В Мадриде отмечено около 60 тысяч случаев заболевания при 7,7 тысячи летальных исходов.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что испанские власти продлили общенациональный режим ЧС до 10 мая.