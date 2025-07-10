Мерц готов потратить миллиарды на усиление украинской ПВО Мерц: Германия готова закупить у США системы Patriot для передачи их Украине

Германия готова закупить у США дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot для передачи их Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. По его словам, Берлин тесно взаимодействует с партнерами по вопросу оказания Киеву военной помощи. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале CNBC.

Мы готовы закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине. Два министра, министр иностранных дел [ФРГ Йоханн] Вадефуль и министр обороны [Борис] Писториус, также тесно координируют свои действия с нашими партнерами для мобилизации дополнительной помощи, — сказал канцлер.

Мерц отметил, что Берлин также взаимодействует с вашингтонской администрацией по вопросам поддержки украинской обороны. По его словам, контакты налажены в том числе на уровне правительства.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины отправить 10 ракет для комплексов ПВО Patriot. Кроме того, президент США намерен содействовать в поиске новых каналов поставки.