Мэр Таллина выступил в защиту советского мемориала

https://static.news.ru/photo/967ee924-e6b4-11ea-a5b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoonDragon79/wikipedia.com

Глава администрации Таллина Михаил Кылварт высказался против сноса мемориального комплекса Маарьямяги, построенного во времена СССР. Он заявил, что мемориал необходимо сохранить, а война с памятниками должна уйти в прошлое.

Некоторые политики и чиновники этого не понимают, — цитирует мэра эстонской столицы сайт argumenti.ru.

Кылварт добавил, что никогда не согласится со сносом мемориала, поскольку его окрестности являются одним из тех мест, где таллинцы проводят свой досуг.

Мемориальный комплекс Маарьямяги был открыт в 1975 году. Он включает в себя Площадь Примирения в память о Ледовом походе кораблей Балтфлота в 1918 году, военное кладбище, где похоронены советские и немецкие военные времён Второй мировой войны, и Мемориал жертвам коммунизма, построенный в 2018 году. В настоящее время комплекс заброшен и частично закрыт для посещения из-за опасности обрушения конструкций. Его восстановление оценивается в €3–4 млн.

Как ранее писал NEWS.ru снести комплекс Маарьямяги, а также здания Горхолла предложил глава МИД Эстонии Март Хельме. По его мнению, тратить средства на восстановление памятников, являющихся символами «советской оккупации», неразумно.