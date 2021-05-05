Меган Маркл выиграла суд у британского таблоида

https://static.news.ru/photo/5228508a-adba-11eb-9f81-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл выиграла судебную тяжбу с таблоидом Mail on Sunday, опубликовавшим её письмо отцу. Как сообщает Guardian, ещё в феврале Высокий суд Лондона признал претензии обоснованными. Однако оставался нерешённым вопрос авторства письма.

В октябре 2019 года, принц и его супруга, ещё не отказавшиеся от статуса членов королевской семьи, объявили, что подают иск к изданию из-за публикации письма Маркл к отцу. Внук королевы Елизаветы II в длинном и эмоциональном заявлении обвинил британские таблоиды в том, что они травят его жену. По мнению принца Гарри, публикация письма являлась манипуляцией общественным мнением. Он отметил, что письмо было отредактировано и сокращено.

Издание настаивало на том, что послание писалось Маркл в соавторстве с бывшим тогда пресс-секретарём Кенсингтонского дворца Джейсоном Кнауфом. Однако судья Марк Уорби согласился с доводами юристов актрисы, согласно которым Кнауф не имел никакого отношения к письму. Таким образом, Маркл признали единственным лицом, имеющим авторские права на документ.

В марте Маркл во время беседы с американской телеведущей Опрой Уинфри намекнула на существование расистских взглядов в британской королевской семье. По словам супруги принца Гарри, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша.