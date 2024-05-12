Меган Маркл назвала бывшую колонию Британии своей родиной DM: Меган Маркл нашла корни в Нигерии и захотела стать примером для африканок

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл сделала текст ДНК и узнала, что на 43% является нигерийкой, пишет Daily Mail. После этого американка вместе с мужем отправилась в бывшую британскую колонию и назвала Нигерию своей родиной.

Я хочу начать с того, что хочу сказать вам большое спасибо за то, как любезно вы все приняли моего мужа и меня в этой стране... в моей стране, — сказала на конференции Маркл.

Жена принца Гарри, опоздав на встречу «Женщины-лидеры Нигерии» на час, заявила, что хочет стать примером для всех жительниц страны. Она также назвала африканок отважными, жизнерадостными и красивыми женщинами. Маркл добавила, что гордится быть в такой компании.

Принц Гарри и Меган Маркл были приглашены в Нигерию начальником штаба обороны страны, но перед их визитом возникли некоторые вопросы. СМИ писали, что высокие гости должны будут посетить ряд культурных мероприятий и пообщаться с военнослужащими. При этом пригласивший их начальник штаба обороны Нигерии генерал Кристофер Гвабин Муса пообещал чете, что они получат тот тип охраны, на который рассчитывали в Британии до того, как их сняли с охраны, оплачиваемой за счет налогоплательщиков.

Государство пообещало покрыть все расходы на безопасность пары из бюджета, при том, что страна страдает от проблемы массовой нищеты. Согласно статистике, 87 миллионов нигерийцев живут за чертой бедности.