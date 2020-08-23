Медведчук назвал главных врагов Украины

https://static.news.ru/photo/5fef38b6-e54a-11ea-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/viktor_medvedchuk

Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация становятся главными врагами Украины, заявил лава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Депутат Верховной рады напомнил, что 24 августа страна отмечает День независимости. На референдуме 1991 года более 90% граждан проголосовали за то, чтобы Украина вышла из состава СССР. Однако спустя почти три десятилетия только 47,1% украинцев считают День независимости праздником. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого компанией RTS с 13 по 16 августа 2020 года.

Такое разочарование объясняется в первую очередь экономическими провалами власти, происходившими в последнее время и очевидными даже для неё самой, — пишет политик на сайте ОПЗЖ.

Медведчук, говоря о деградации, отметил, что ВВП страны по итогам прошлого года составил всего 65,6% от уровня 1990 года.

Наша страна — единственная из бывших республик СССР, которая не вышла на уровень экономики 1990 года, — подчеркнул депутат.

По его словам, экономические проблемы сопровождаются уменьшением численности населения. Почти за 30 лет население Украины сократилось с 52 млн до 35–32 млн человек.

Медведчук также добавил, что Украина терпит убытки и в других сферах.

Украину, строившую космические ракеты, создавшую самолёт «Мрия» и авианесущий крейсер «Варяг», превратили даже не в «аграрную державу», что является уделом экономически неразвитых стран, а в сырьевой придаток Европы и мира, — считает политик.

Кроме того, Медведчук вспомнил об «утечке мозгов».

Этот процесс деинтеллектуализации усугубляется многими разрушительными законами, которые должны быть отменены или радикально изменены. Речь идёт о законе о люстрации, об образовании, о пенсионной и медицинской реформах, законах, дискриминирующих русский язык и языки национальных меньшинств, законе о декоммунизации, — заявил глава ОПЗЖ.

Он призвал украинские власти установить мир, кардинально изменить экономический курс страны, пересмотреть участия Украины в зоне свободной торговли с ЕС и Всемирной торговой организации, восстановить экономические отношения с РФ и странами СНГ. По его словам, эти шаги могут спасти государство.

Закон о люстрации

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить уволенным в 2014 году по закону о люстрации чиновникам компенсацию. Каждый снятый по закону «Об очищении власти» чиновник получит по €5 тысяч. Кроме того, первому заявителю необходимо будет заплатить €1,5 тысячи в качестве компенсации морального вреда, всем остальным — по €300.

Закон о люстрации был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году. Его цель — снять с должности тех, кто находился у власти во время правления предшественника экс-главы государства Виктора Януковича, а также тех, кто принимал участие в разгоне Майдана.

Закон о языке

В 2019 году бывший тогда президентом страны Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подразумевающий использование почти во всех сферах жизни только украинского языка. Нынешний президент Владимир Зеленский заявил, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью». Он заявил о необходимости определить, справедливы ли действующие языковые квоты. Его слова поддержал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

6 декабря 2019 года Венецианская комиссия Совета Европы пришла к выводу, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике. Эксперты СЕ призвали Украину пересмотреть закон о госязыке. Представители комиссии отмечают «необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного» с учётом «особого места русского языка на Украине», писал NEWS.ru.