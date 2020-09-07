Медики Британии зафиксировали самую высокую заболеваемость COVID-19 с мая

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Британские медики второй день подряд выявляют около 3000 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). За минувшие сутки подобных пациентов зарегистрировано 2948.

Днём ранее — 6 сентября — специалисты сообщали о 2988 заразившихся в течение 24 часов, передаёт газета The Independent. Издание утверждает, что подобный рост является самым высоким с мая 2020 года.

За всё время эпидемии COVID-19 в Соединённом Королевстве зафиксировали 352 448 заболевших, передаёт институт Джонса Хопкинса. Из них 41 643 умерли, 1 824 — выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.