Медики Британии зафиксировали самую высокую заболеваемость COVID-19 с мая

Британские медики второй день подряд выявляют около 3000 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). За минувшие сутки подобных пациентов зарегистрировано 2948.
Днём ранее — 6 сентября — специалисты сообщали о 2988 заразившихся в течение 24 часов,
За всё время эпидемии COVID-19 в Соединённом Королевстве зафиксировали 352 448 заболевших,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в мире превысило 27 миллионов. Об этом заявили в университете Джонса Хопкинса. Скончались 882 053 пациента с COVID-19.
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