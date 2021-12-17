Медиарегулятор в Германии начал расследование в отношении RT

Медиарегулятор в Германии начал расследование в отношении российской сети RT. Её подозревают в нарушении правил вещания на территории страны, сообщает агентство DPA со ссылкой на директора медиаагентства Берлин — Бранденбург Еву Флеккен.

В ведомстве пояснили , что RT запустил онлайн-программу на немецком языке, не получив лицензии на вещание.

В этой связи мы начали официальное расследование, — подчеркнула Флеккен.

По её словам, организаторы программы имеют время до конца 2021 года, чтобы «заявить о своей позиции». Агентство отмечает, что по результатам расследования RT может грозить штраф до €500 тысяч или запрет вещания.

Ранее стало известно, что российские издания RT Deutsch и Sputnik оказывают центральную роль в пророссийском влиянии в Германии. Об этом говорится в докладе МВД ФРГ о работе контрразведки. В документе отмечается, что пропагандой в Германии со стороны РФ занимаются «не обязательно структуры спецслужб». Пророссийские позиции продвигают «отдельные персоны».