Ударившие по карманам европейцев санкции назвали концом ЕС Депутат Белик назвал стресс-тестом текущую обстановку в Евросоюзе

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил NEWS.ru, что изначально Европейский союз не представлял собой монолитную структуру. По его словам, в Европе было множество кризисов, которые пережило это отчасти искусственно созданное образование. Депутат напомнил, что большое число участников ЕС в своё время стало причиной противоречий между центром и другими частями, достаточно вспомнить, что некоторые страны получали внушительные дотации, при этом отправляя в европейскую казну гораздо более скромные отчисления.

Белик отметил, что ЕС сталкивался с большим количеством проблем, среди которых и долговой кризис в Греции и брексит (выход Великобритании из Евросоюза — NEWS.ru). По его мнению, Лондон поступил прозорливо, оставив ЕС один на один с проблемами, с которыми он сталкивался на тот момент и которые стали более явными в текущей геополитической ситуации.

То, что страны, входящие в Евросоюз, географически находятся рядом, не говорит о том, что они едины между собой, и не исключает между ними внутренних противоречий, а попытка нивелировать национальные интересы во имя непонятной общей цели при первом же серьёзном кризисе показала, что подобная политика слаба и бесперспективна. Сейчас мы видим, как европейские политики мечутся между обязательствами на уровне Брюсселя и запросами со стороны собственного населения, недовольного санкциями, которые всё сильнее и сильнее бьют по карманам простых европейцев, поэтому вполне вероятно, что такой стресс-тест Евросоюз может и не выдержать, — заявил Белик.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейское единство терпит крах, оно было нарушено из-за антироссийских санкций. По его мнению, в ближайшее время странам Европы будет лучше выйти из ЕС, чтобы сохранить свой суверенитет.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru отметил, что с момента начала спецоперации на Украине в ЕС произошёл раскол, а формально объединение уже начало распадаться с выходом Великобритании.