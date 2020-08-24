«Мать года» в Эстонии осудили за издевательства над детьми

https://static.news.ru/photo/2f8f61e4-e5fb-11ea-88e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Эстонии обладательницу титула «Мать года — 2013» приговорили к 4,5 годам лишения свободы за издевательства над несовершеннолетними. По данным следствия, от её рук пострадали не менее пяти приёмных детей в возрасте от 9 до 17 лет.

Как сообщает ERR, Пярнуский уездный суд признал 68-летнюю Малле Кобин виновной в незаконном лишении детей свободы и причинении им телесных повреждений. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Было установлено, что она с 2016-го по 2019 годы регулярно избивала детей руками и ногами. Она также запирала их на несколько часов или дней, а также заставляла стоять на одном месте по 12 и более часов. Женщина свою вину не признаёт.

Кобин брала под патронаж детей, оставшихся без родительской опеки. Всего у неё было пятеро своих и 12 приёмных детей. Они жили в её доме на острове Хийумаа. В 2013 году женщина получила титул «Мать года», в 2014 году президент Эстонии вручил ей орден Эстонского Красного Креста IV степени за деятельность по защите детей и поддержку инвалидов.

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