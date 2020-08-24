«Мать года» в Эстонии осудили за издевательства над детьми

В Эстонии обладательницу титула «Мать года — 2013» приговорили к 4,5 годам лишения свободы за издевательства над несовершеннолетними. По данным следствия, от её рук пострадали не менее пяти приёмных детей в возрасте от 9 до 17 лет.
Как
Кобин брала под патронаж детей, оставшихся без родительской опеки. Всего у неё было пятеро своих и 12 приёмных детей. Они жили в её доме на острове Хийумаа. В 2013 году женщина получила титул «Мать года», в 2014 году президент Эстонии вручил ей орден Эстонского Красного Креста IV степени за деятельность по защите детей и поддержку инвалидов.
Ранее NEWS.ru писал, что в одной из квартир на юго-востоке Москвы отчим избил годовалую падчерицу. Ребёнок был госпитализирован с множественными травмами головы вместе с матерью. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Отчим находился в нетрезвом состоянии, ребёнок разозлил его своим плачем. Мать девочки во время инцидента была у подруги.
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