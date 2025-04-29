Масштабный блэкаут в Европе может подвинуть полуфинал Лиги чемпионов Полуфинал Лиги чемпионов могут перенести из-за отключения электричества

Запланированный на 30 апреля первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и итальянским «Интером» могут перенести из-за масштабного блэкаута в Европе, передает El Desmarque. В частности, во вторник, 29 апреля, в Испанию должен прибыть миланский ФК, однако из-за неполадок с электричеством поездка может не состояться.

До этого в Испании и Португалии произошло массовое отключение электричества, в итоге были отменены многие авиарейсы. В испанском государстве на фоне этого ожидается введение режима ЧС.

Пары полуфиналов Лиги чемпионов определились: «Интер» встретится с «Барселоной», а «Арсенал» — с «Пари Сен-Жерменом». «Интер» вышел в полуфинал, обыграв «Баварию» по сумме двух матчей (2:2, 2:1). Это второй полуфинал для клуба за два года, ранее они проиграли в финале «Манчестер Сити». «Арсенал» впервые с 2009 года дошел до полуфинала. Первые матчи пройдут 29–30 апреля, а ответные — 6–7 мая.

Ранее экономист Леонид Хазанов заявил, что европейские страны, которые затронул блэкаут, могут потерять до миллиарда евро в случае продления кризисной ситуации на неделю. Эксперт объяснил, что прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции равняется примерно €100−200 млн в сутки. По мнению экономиста, при дальнейшем отсутствии электричества сумма увеличится подобно снежному кому.