Экономист оценил ущерб от масштабного блэкаута в Европе Экономист Хазанов: ущерб для Испании и Франции от блэкаута составит €100−200 млн

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Европейские страны, которые затронул блэкаут, могут потерять до миллиарда евро в случае продления кризисной ситуации на неделю, сообщил в разговоре с РИА Новости экономист Леонид Хазанов. Он отметил, что прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции равняется примерно €100−200 млн в сутки. По мнению экономиста, при дальнейшем отсутствии электричества сумма увеличится подобно снежному кому.

При продолжении блэкаута в течение недели убытки экономик трех государств могут достичь €0,8−1 млрд. Косвенные же потери могут быть в три-четыре раза больше, — объяснил Хазанов.

До этого стало известно, что причиной масштабного отключения электричества в Западной Европе могло стать «редкое атмосферное явление» в Испании. Как указал португальский оператор электросетей Ren, речь идет о резких колебаниях температуры. В организации отметили, что на восстановление полноценной работы энергосети может уйти неделя.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности Испании проведет срочное совещание из-за масштабного отключения электричества. Уточняется, что в соответствующем заседании примут участие премьер-министр страны, глава Генштаба, директор службы разведки.