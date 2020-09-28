Макрон призвал к скорейшему введению санкций против Минска

https://static.news.ru/photo/8055c5d2-01b7-11eb-885a-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за скорейшее введение санкций в отношении Минска и посредничество ОБСЕ.

Об этом он сказал в Вильнюсе в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой. По словам французского лидера, необходимо подключить ОБСЕ к урегулированию ситуации в Белоруссии.

Я бы хотел, чтобы мы как можно быстрее могли принять необходимые санкции, но также возобновить посредничество, — заявил Макрон.

Он отметил, что Париж предложил, чтобы посредничество при урегулировании кризиса в Белоруссии осуществляла ОБСЕ, а Франция, в свою очередь, будет всеми силами способствовать развитию такого посредничества, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской 29 сентября.