Макрон после визита в Астану заговорил по-казахски Макрон написал несколько постов на казахском языке после визита в Астану

Фото: akorda.kz

Эммануэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал несколько постов на казахском языке в социальной сети Twitter (X) после визита в Астану. Также политик сообщил подписчикам, что между Казахстаном и Францией заключены многочисленные соглашения.

В мире, где супердержавы вновь стремятся к господству, а от некоторых можно ожидать непредсказуемых действий, очень ценно иметь возможность доверять партнерам и друзьям, которые могут строить новые перспективы вместе. Казахстан и Франция входят в их число, — написал президент Франции.

Первый официальный визит Макрона в Астану состоялся 1 ноября. Французский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком формате, принял участие в переговорах Казахстана и Франции в расширенном формате, а также посетил несколько объектов.

В результате визита страны подписали ряд документов, в числе которых Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. В рамках визита ряд договоренностей заключили и представители бизнес-кругов двух стран.

Ранее Макрон заявил, что Парижу важно, чтобы преподавание французского языка вернулось в казахстанские школы. Елисейский дворец готов приложить все усилия, чтобы повлиять на текущее положение дел и двигаться в направлении развития связей между странами.