Макрон подтвердил, что ЗРК SAMP/T доставлен на Украину Макрон: франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации

Фото: Press Office of Ukraine/Global Look Press

Франко-итальянская зенитно-ракетная установка SAMP/T была доставлена на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на авиационном салоне в Ле Бурже, трансляция которого осуществлялась Елисейским дворцом. Он также добавил, что ЗРК полностью готов к использованию.

Рад вам сообщить совместно с моей коллегой [премьером Италии] Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации, — заявил Макрон.

Ранее Франция отправила на Украину шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы противовоздушной обороны Crotale. Было также отмечено, что Украина получила 18 артиллерийских установок CAESAR от Франции. Кроме того, на Украину были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров, а также противотанковые мины HDP-2A2. В дополнение к вооружению Франция поставила Украине военную униформу, топливо, снаряды и боеприпасы, медицинские наборы, сухие продукты, а также средства защиты от радиации, химических и биологических угроз.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас у него нет тем для телефонного разговора с Путиным. При этом он не исключил новых контактов, если для этого представится подходящий случай.