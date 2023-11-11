Макрон объяснил, почему Израилю в Газе пора остановиться Макрон: Израилю нужно остановиться, потому что удары по Газе нелегитимны

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Удары Израиля по сектору Газа являются безосновательными и нелегитимными, заявил BBC президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, именно поэтому Тель-Авив призывают к прекращению огня.

Фактически, сегодня бомбят мирное население. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться, — подчеркнул Макрон.

Ранее французский лидер заявлял, что для Израиля было бы ошибкой начать массированное наземное наступление в секторе Газа, поскольку оно не защитит страну в долгосрочной перспективе. При этом президент подтвердил право Тель-Авива на самооборону и осудил действия палестинского движения ХАМАС, но уточнил, что такие действия несовместимы с уважением к гражданскому населению и международному гуманитарному праву, а также не соответствуют законам войны.

Кроме того, Макрон напоминал Израилю, что, хотя Тель-Авив имеет право принимать меры защиты после нападения ХАМАС, в борьбе с этой группировкой он должен избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа. Таков долг демократической страны, подчеркнул тогда французский лидер.