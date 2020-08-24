Лукашенко поздравил Зеленского с Днём независимости Украины

https://static.news.ru/photo/2046b5aa-e602-11ea-b5aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поздравление с Днём независимости страны. Он сообщил о заинтересованности в укреплении сотрудничества между странами на принципах уважения и равенства, а также в развитии партнёрства на региональном и национальном уровнях.

Политик пожелал украинскому лидеру успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья, а народу Украины — стабильности, благополучия и мира, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира, — говорится в заявлении.

Также белорусский президент направил поздравление бывшему главе Украины Леониду Кучме, передаёт «Интерфакс».

Между Республикой Беларусь и Украиной традиционно существуют конструктивные отношения, основанные на совместной истории, взаимном уважении и надежных братских связях, — написал он.

Лукашенко отметил личный вклад Кучмы в укрепление межгосударственного взаимодействия и дружбы, а также выразил уверенность, что партнёрство двух стран бюджет расширяться на благо граждан.

День независимости Украины отмечается 24 августа. Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знает, поздравит ли российский президент Владимир Путин Зеленского с Днём независимости.