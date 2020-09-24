Литва призвала остановить «Северный поток — 2» из-за отравления Навального

https://static.news.ru/photo/0e2cae98-fe7f-11ea-a52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Парламент Литвы принял резолюцию о необходимости приостановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Таким образом законодатели ответили на отравление российского политика Алексея Навального.

Решение поддержали 47 депутатов, один воздержался, передаёт BNS.

Отравление Навального с использованием паралитического отравляющего химического вещества, созданного в российских лабораториях, которое запрещено международными договорами, совершенно явно показало, что Кремль не готов менять своё агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции, — говорится в принятом документе.

Резолюцию внесли председатель Комитета по европейским делам парламента, член социально-трудовой партии Гедиминас Киркилас, а также лидер оппозиции, представитель консервативной партии Габриэлюс Ландсбергис и его коллеги по фракции Жигимантас Павилёнис и Лауринас Касчюнас. Кроме того, авторами стали социал-демократ Довиле Шакалене и глава Партии свободы Аушрине Армонайте.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 23 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru.