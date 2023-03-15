Литва отказалась от должности дипломата в Москве Литва упразднила должность атташе в России по таможенным вопросам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литва упразднила должность при посольстве в Москве атташе по таможенным вопросам в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина балтийской республики. Отмечается, что Вильнюс не надеется на широкое сотрудничество с РФ в будущем.

С учетом того, что масштаб сотрудничества с Россией в перспективе, скорее всего, сократится либо станет вообще минимальным, нет смысла продлевать завершающиеся полномочия атташе по таможенным вопросам, — говорится в сообщении правительства.

В то же время кабинет министров решил учредить должноcть атташе по этим вопросам в Великобритании и на Украине. Как утверждает литовское правительство, несмoтря на то, что объемы торговли с Украиной в последнее время уменьшились, поcле окончания конфликта они не только вернутся на прежний уровень, но и нeизбежно возрастут в связи с необходимостью восстановления Укрaины.

1 декабря Министерство иностранных дел Литвы объявило персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе. Его имя не раскрывалось. Российский МИД отреагировал на решение литовских властей, заявив, что будет дан соответствующий ответ.