Лидеры 27 стран ЕС собрались на торжественный ужин

https://static.news.ru/photo/fbba9d8a-c9f2-11ea-8f72-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен Фото: Pignatelli/Euc/Global Look Press

В рамках третьего дня саммита ЕС в Брюсселе лидеры 27 государств Евросоюза собрались на совместный торжественный ужин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Евросовета Шарля Мишеля. Представитель чиновника Баренд Лейтц ранее заявила, что Мишель встречался с отдельными группами государственных лидеров.

Руководство ЕС пытается преодолеть противоречия по поводу создания фонда помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции. Переговоры по этому вопросу сопровождаются значительными сложностями. Саммит, который должен был завершиться 18 июля, пришлось продлить, так как стороны не смогли приблизиться к компромиссу.

Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что увязка субсидий пострадавшим от пандемии странам ЕС с соблюдением норм правового государства, а также контроль над обсуждаемым фондом помощи и объём антикризисного пакета являются главными дискуссионными вопросами саммита, передавал NEWS.ru.