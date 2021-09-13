Лидер «Крымской весны» пообещал Чехии «танковый туризм»

Россия не оставит без внимания предательское поведение чешской стороны, которая по требованию Украины задержала человека, поддерживающего русский Крым. Поэтому чехи должны готовиться к тому, что русские будут «путешествовать по Европе на танках». Об этом «Царьграду» рассказал один из организаторов «Крымской весны» Ян Гагин.

Можно сказать, что в своё время честный пассионарный парень поддержал Россию. Поэтому ничего противоправного он не совершал, — отметил активист.

По его словам, участие в самообороне Крыма и Севастополя не может быть преступлением. Поэтому действия Александра Франчетти были абсолютно такими же, как и у многих других крымчан, которые решили не пустить на территорию региона нацистскую заразу.

Также своими шагами Чехия показывает, что не рада на своей территории российским патриотам.

Поэтому в будущем пусть никто из чехов не обижается, если русские туристы будут путешествовать по Европе на танках, — резюмировал Гагин.

Ранее стало известно, что поддержавший воссоединение Крыма с Россией активист Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги.

Крым стал российской территорией в марте 2014 года после референдума. Большинство жителей полуострова поддержали его присоединение к России. Турция как член НАТО не считает полуостров российской территорией.