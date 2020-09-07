Лечащийся от COVID-19 Сильвио Берлускони пошёл на поправку

https://static.news.ru/photo/0bf975e2-f129-11ea-8944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rizzo/Fotogramma/Global Look Press

Состояние заразившегося коронавирусной инфекцией бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони улучшается.

Об этом сообщил личный врач экс-премьера, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло, передаёт РИА Новости. По словам медика, комплексная клиническая картина у политика демонстрирует признаки улучшения. Анализ крови показывает, что в организме Берлускони возобновилась реакция иммунного ответа и снизились показатели процесса воспаления.

Ранее миланская газета Corriere Della Sera сообщила, что коронавирусную инфекцию выявили у старшей дочери бывшего премьер-министра Марины Берлускони. Женщина ушла на самоизоляцию и продолжила заниматься бизнесом в удалённом режиме. Также COVID-19 диагностировали у новой подруги бывшего премьера — 30-летней Марты Фашины — и у его детей от второго брака — Луиджи и Барбары.

О заражении Сильвио Берлускони коронавирусом стало известно 2 сентября, писал NEWS.ru. Изначально сообщалось, что у 83-летнего политика нет никаких симптомов. В ночь на 4 сентября Берлускони госпитализировали в San Raffaele, по данным миланских СМИ у экс-премьера появились признаки болезни. Профессор Дзангрилло заявил, что состояние Берлускони не вызывает тревоги, а госпитализация понадобилась, так как политик относится к группе риска.