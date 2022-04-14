Ле Пен: Европа под управлением Еврокомиссии провалилась

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что страна должна требовать пересмотра установок Еврокомиссии (ЕК), которая провалилась со своим проектом устройства Европы. Политик отметила, что не желает видеть Францию «чьим-то вассалом». По её словам, Париж должен принять активное участие в восстановлении европейских идеалов, передаёт ТАСС.

Европа под управлением Еврокомиссии имела свой шанс и упустила его. Она провалилась. Мы вновь восстановим эти европейские идеалы, — рассказала Ле Пен.

Кандидат добавила, что Франция снова станет «державой мира» и «творцом диалога между нациями». Она назвала второй тур выборов президента страны «французской весной» и призвала всех проголосовать.

Еврокомиссия ранее проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и объявила, что данная схема нарушает санкции Евросоюза, введённые против Москвы. Ведомство представило странам-членам предварительный юридический анализ документа. Согласно документу, указ Путина создаёт «новые правовые обстоятельства».

О переводе оплаты за поставки природного газа в Европу в рубли российский президент Владимир Путин объявил 23 марта. Согласно подписанному указу, РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.