Макрон не исключил личную поездку в Киев Le Figaro узнала о возможной поездке Макрона к Зеленскому

Фото: president.gov.ua

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности личной поездки в Киев. В интервью французской газете Le Figaro глава республики также высказался о готовности увеличить финансовую и военную поддержку Украины. Ранее Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть заявку Украины на вступление в Евросоюз в ходе июньского саммита.

Сегодня я ничего не исключаю, — ответил Макрон на вопрос журналистов о том, посетит ли он столицу Украины в обозримом будущем.

В мае Зеленский осудил попытки своего коллеги Макрона выступить посредником в сложившейся ситуации между Москвой и Киевом. Украинская сторона на уступки не пойдет, заявил украинский лидер.

До этого президент Франции предложил создать новое «европейское политическое сообщество», которое сможет принять Украину и другие страны, стремящиеся в ЕС. По его мнению, вступление Украины в ЕС может растянуться на годы.