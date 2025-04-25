Стали известны жестокие подробности издевательств над ребенком в Австрии KZ: в Австрии мачеха издевалась над падчерицей и принуждала есть рвоту

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В Австрии 32-летняя местная жительница в течение года систематически издевалась над своей шестилетней падчерицей, сообщает издание Kronen Zeitung. Отец девочки сознательно не вмешивался в происходящее. Мужчина и женщина предстанут перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком.

Согласно материалам дела, мачеха практиковала изощренные методы наказания. Она заставляла девочку подолгу сидеть за столом до полного опустошения тарелки. Когда у ребенка от переедания начиналась рвота, женщина принуждала ее слизывать рвотные массы с пола, параллельно снимая эти сцены на видео. Также ребенок постоянно подвергался психологическому насилию — его оскорбляли, унижали и лишали возможности двигаться, заставляя часами неподвижно сидеть на стуле. Девочке запрещали общаться со сверстниками и посещать детский сад.

Ранее в подмосковных Люберцах пятиклассник во время урока математики нанес удар молотком по голове своей учительнице. Инцидент случился, когда педагог повернулась к доске, — в этот момент подросток достал из сумки строительный инструмент и напал на преподавателя. После удара ребенок сразу же покинул класс. Пострадавшую преподавательницу с диагнозом «сотрясение мозга» экстренно госпитализировали. Родителей агрессивного школьника вызвали в учебное заведение, а самого мальчика доставили в отдел полиции.