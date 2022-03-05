Кулеба заявил об отсутствии прогресса в переговорах с Россией

Переговоры Украины и России пока не обеспечивают какого-либо прогресса. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. При этом он убеждён, что переговоры необходимо продолжать.

Что касается переговоров с русскими, я не могу сказать, что там есть хоть какой-то прогресс... Но каждая война завершается дипломатией и переговорами, так что нам надо продолжать говорить, — сказал Кулеба после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, его слова приводит РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Украина ведёт переговоры не для того, чтобы безоговорочно выполнять российские требования.

Мы не идём на переговоры, чтобы принимать российские ультиматумы, — заявил Кулеба.

Ранее стало известно, что третий раунд российско-украинских переговоров может состояться в понедельник, 7 марта.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

В время второго раунда переговоров стороны договорились организовать так называемые зелёные коридоры для вывода мирного населения.