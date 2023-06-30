Кулеба: в Киеве не хотят вмешательства иностранных войск в конфликт Кулеба заявил, что в Киеве не хотят вмешательства иностранных войск в украинский конфликт

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никогда не просил и не хочет вмешательства в украинский конфликт войск других стран. Украине от них нужно лишь оружие, отметил дипломат в эфире телеканала La7.

Мы никогда не просили о вмешательстве иностранных войск, в отличие от других стран, которые просили о размещении на своей территории солдат НАТО для решения внутренних проблем, — подчеркнул Кулеба.

Он указал на «простые» потребности Украины, которая, по его словам, с западным оружием готова сделать «всю остальную работу», не подвергая опасности жизни военных из стран, поставляющих вооружения. Кулеба добавил, что Киев не просит и не хочет, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт.

Также украинский министр еще раз напомнил, что Киев «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта».

Никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину, — убежден он.

Украина активизировала риторику о претензиях на вступление в Альянс в преддверии саммита НАТО, который состоится 11–12 июля.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет. Об этом говорит проведенный в стране опрос, отметил дипломат. По его словам, 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у Киева «было место для победы».