Кулеба заявил о готовности Украины к многолетнему конфликту Кулеба: Украина готова продолжать конфликт на протяжении многих лет

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет. Об этом говорит проведенный в стране опрос, отметил дипломат в эфире итальянского телеканала La7.

Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы. Украинцы поняли, что война — это экзистенциальный вопрос, — рассказал глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что он может делать прогнозы по срокам окончания в стране боевых действий. При этом министр указал на то, что каждый день работает для того, чтобы конфликт закончился как можно скорее.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженным силам республики, чтобы показать результат в контрнаступлении, требуется время. При этом «все хотят блокбастер», но иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей добавил он.

Министр назвал три фактора, которые мешают быстрому продвижению ВСУ на линии боевого соприкосновения. По его словом, это минные поля, укрепленные оборонительные линии России и ее доминирование в воздухе. Но даже на этом фоне украинские военные постепенно продвигаются вперед, заверил Кулеба.