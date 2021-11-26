Кулеба: Украина не намерена урегулировать конфликт в Донбассе военным путём

Украина не собирается решать проблему Донбасса военными средствами и «отчаянно» хочет избежать такого сценария. Киев будет продолжать призывать к миру, стабильности и безопасности в этом регионе, сообщил немецкому изданию Die Zeit украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. <...> Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путём, — заявил Кулеба.

Ранее он сообщил немецкому изданию, что Россия хочет провала минских договорённостей, что развязало бы ей руки и обеспечило свободу действий. Дипломат отметил, что Киев не намерен давать Москве такую возможность. По словам Кулебы, Украина никогда не нарушала договорённостей и «лучше Минских соглашений ничего нет».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Москвы нагнетанием обстановки и провокационными действиями Киева на линии соприкосновения в Донбассе. В частности, он заявил о поставках вооружений Украине со стороны Запада и об отправке военных советников в эту страну. При этом, отметил Песков, Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины.