Кулеба сообщил о новой жалобе Украины в суд ООН Глава МИД Украины Кулеба: Киев пожаловался в суд ООН на Россию из-за геноцида

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина снова обратилась в Международный суд ООН. По его словам, в новой жалобе Москва обвиняется в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида, сообщает РИА Новости.

Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию [о предупреждении преступления] геноцида, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в «геноциде», — пояснил министр.

При этом Кулеба не стал пояснять, какое именно нарушение имеется в виду.

В российском МИД прежде говорили, что спецоперация на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН, а не по Конвенции о геноциде.

Ранее стало известно, что в мае на Украину отправились 42 следователя Международного уголовного суда (МУС). В группу вошли, в числе прочих, судебно-медицинские эксперты и аналитики, заявил прокурор МУС ООН Карим Хан. По словам прокурора, это делается для того, чтобы «исследовать факты и установить истину».