Кравчук высказался за включение США в «нормандский формат»

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Вашингтон внутри «нормандского формата» мог бы более «эффективно воздействовать» на Москву по вопросам урегулирования на Донбассе. Такое мнение высказал глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации, — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

При этом, по мнению украинского политика, Москва никогда не согласится на подобное предложение. Ранее такую же идею высказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметивший, что присутствие Вашингтона в «нормандском формате» было бы «полезным и эффективным».

Как сообщал NEWS.ru, Кравчук сказал, что ситуация в Донбассе будет становиться только хуже из-за заявлений глав ЛНР и ДНР. Так он отреагировал на заявления Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которые высказали намерения объединиться с Россией.