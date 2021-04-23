Кравчук пообещал лично защищать Украину от РФ с оружием в руках

https://static.news.ru/photo/ed5c6c46-a435-11eb-b469-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире «4 канала» заявил, что готов защищать свою страну от России с оружием в руках.

Политик обратился к россиянам. Он сказал, что если РФ «надумает» вынуждать Украину действовать при помощи силы, то Москве нужно иметь в виду следующее.

Сегодня украинская армия, украинский народ, каждый человек, который живёт в Украине и чувствует себя патриотом и защитником украинской земли, станет на защиту своей земли. И я лично пока буду иметь возможность держать оружие в руках, возьму его и буду защищать свою землю, — заявил экс-глава государства.

Отношения РФ с Украиной и Западом резко ухудшились в 2014 году. Тогда Киев после государственного переворота начал военную кампанию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

После присоединения Крыма Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Украины. Однако Кремль все эти обвинения опровергал, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

Ранее Кравчук говорил, что считает добрым знаком отвод российских войск от границы Украины. Он заявил, что эскалация снижается.