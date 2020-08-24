Кравчук допустил перенос переговоров по Донбассу в «нейтральные страны»

https://static.news.ru/photo/1b392324-e600-11ea-a5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук вновь заявил, что переговоры могут быть перенесены из Минска в связи с нынешней политической ситуацией в Белоруссии.

Он отметил, что в настоящее время переговоры проходят в режиме видеоконференции, поэтому площадка для них не имеет особого значения. Однако, по его словам, «есть одно но» — существует вероятность того, что Россия введёт войска в Белоруссию.

Я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью, но помощь какая? — военная, — сказал Кравчук в интервью Дмитрию Гордону.

Кравчук заявил, что в этом случае переговорам по Донбассу «там делать нечего». При этом не объяснил, по каким именно причинам Россия может оказать военную помощь белорусским властям.

Отвечая на вопрос о том, где могли бы продолжится переговоры, Кравчук заявил, что площадкой для них могут стать такие «нейтральные государства» как Швеция, Швейцария или Финляндия.

Ранее NEWS.ru писал, что Кравчук уже высказывался на тему переноса переговоров по Донбассу из Минска. Тогда в качестве аргумента он привёл то, что Белоруссия непосредственного участия в трёхсторонней группе не принимает.