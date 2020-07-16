Верховная рада Украины приняла постановление о проведении в стране местных выборов: они назначены на 25 октября 2020 года. При этом в самопровозглашённых Донецкой и Луганской республиках (ДНР и ЛНР) голосование проводиться не будет. Подобный шаг уже заставил наблюдателей говорить о том, что Киев окончательно отказывается от Минских соглашений, которые как раз-таки предполагают выборы в ДНР и ЛНР. Однако на деле ситуация сложнее.

Постановление Рады было поддержано всеми парламентскими фракциями, кроме депутатов пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОП). Подобная ситуация вполне понятна: ОП последовательно продвигает позицию Москвы, согласно которой выборы в ДНР и ЛНР являются одним из главных факторов для дальнейшего урегулирования ситуации в Донбассе. В документе , принятом украинским парламентом, один из пяти пунктов — самый объёмный — посвящён проблеме голосования в самопровозглашённых республиках (которые официальный Киев называет ОРДЛО — отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Согласно позиции депутатов, выборы там могут пройти лишь при соблюдении ряда условий. Среди них: «вывод всех незаконных вооружённых формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ <…>; восстановление полного контроля Украины над государственной границей Украины <…>; разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников <…>» и т.п.

Alexander Rekun/Global Look Press

Если пункты, касающиеся подконтрольных России формирований, выглядят как дежурная риторика (Москва себя стороной конфликта в Донбассе не считает, поэтому эффект от заявлений Киева в данном случае нулевой), то заявление о контроле над границей, оформленное законодательно, — уже серьёзный сигнал. Минские соглашения предполагают, что установление подобного контроля возможно лишь после выборов и закрепление особого статуса в конституции. На данный момент Киев закрепил отказ от обоих этих шагов.

В Кремле и раньше говорили о том, что украинские власти последовательно отказываются от Минских соглашений. Очевидно, что и нынешнее постановление Рады обострит переговорный процесс по Донбассу. В то же время, отметил в разговоре с NEWS.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) Руслан Бортник, решение парламентариев об исключении ДНР и ЛНР из электоральной повестки некорректно трактовать как шаг к выходу из минских договорённостей. Голосование на территориях республик не назначалось и в 2015 году, когда проходили последние на данный момент местные выборы на Украине, напоминает аналитик. А на тот момент уже было подписано второе Минское соглашение.

Даже согласно договорённостям по Донбассу, для избрания местных властей в ОРДЛО необходимо соблюсти ряд условий, в частности, добиться прекращения боевых действий, согласовать законодательство. Все эти пункты сейчас не выполнены. В постановлении о проведении выборов есть ряд условий, которые выдвигались ещё в период президентства Петра Порошенко. Например, обозначено, что голосование пройдёт лишь в том случае, если Россия освободит территории и позволит установить контроль над границей — в Минских соглашениях всё же несколько иной порядок. Законодательное закрепление партией «Слуга народа» этих положений свидетельствует о том, что команда Зеленского фактически встаёт на порошенковские позиции. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики директор Украинского института анализа и менеджмента политики

По мнению эксперта, несмотря на резкую риторику со всех сторон конфликта, на переговорном процессе постановление о выборах кардинально не скажется. Другой вопрос, что украинская власть теперь сама законодательно обозначила для себя «красные линии» по Донбассу, о которых ранее заявляла лишь устно, и теперь ей будет сложнее пойти на некий компромисс в рамках Минских соглашений. Переговоры осложнятся, поскольку Киев сузил пространство для манёвра, заключает эксперт.

В контексте украинской политики шаг президента Зеленского и поддерживающей его партии «Слуга народа» вполне объясним: минский процесс и так простаивает, а перед главой государства в то же время встают серьёзные внутриполитические вызовы. Позиции Порошенко в обществе укрепляются: если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, он, согласно опросам, имел бы все шансы выйти во второй тур. Неудивительно, что в этих условиях Зеленский отходит от сдержанной риторики, частично перенимая тактику предшественника: это в перспективе может способствовать перетягиванию на свою сторону доли порошенковского электората.